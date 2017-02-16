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Балаковская гимназистка запатентовала разработку модели ГЭС

Новости
Балаковская гимназистка запатентовала разработку модели ГЭС


Это не единственное изобретение одиннадцатиклассницы Виталины Журавлевой.

По информации министерства образования области, ученица энергокласса ПАО «РусГидро» гимназии №1 г. Балаково получила патент на полезную модель «Складная микро ГЭС». Это уже второй патент на разработку модели ГЭС, ставшую объектом интеллектуальной собственности. Все разработки школьницы связаны с альтернативной энергетикой.

Виталина Журавлева признается, что рассматривает гидроэнергетику и строительство инженерных объектов в качестве направлений дальнейшего обучения и работы.

В министерстве отмечают, что это не единственный успех юных балаковских изобретателей. Ученица 10 класса школы №25 г. Балаково Елена Ковальчук получила диплом II степени и специальную премию в секции «Техника» на XIII Балтийском научно-инженерном конкурсе за разработку модели свободнопоточной микро ГЭС, который завершился 3 февраля в Санкт-Петербурге. Всего на конкурс было подано 600 заявок из разных регионов России, а также из Белоруссии, Украины и Казахстана. Помимо диплома, Елена получила путевку на международную ярмарку-выставку школьных научных проектов Intel ISEF, которая состоится в Лос-Анджелесе 14-18 мая.

Фото http://cdn2.hubspot.net