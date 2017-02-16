На стадионе "Сокол" открыто отделение бокса

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По информации пресс-службы городской администрации, сегодня на стадионе «Сокол» в Ленинском районе состоится торжественное открытие отделения по боксу МУ ДО «ЦДЮСШ». Федерация бокса инициировала передачу части стадиона для занятий боксом и кикбоксингом и провела подготовительные ремонтные работы.Как отмечает президент региональной федерации, депутат городской думы Олег Комаров, «в этом зале будут заниматься дети Ленинского района, спортсмены со всего города Саратова. По пятницам с 16:00 будут организованы вольные бои, спарринги.Сообщается также, что федерацией бокса в Заводском районе будет проведен турнир, где примут участие спортсмены со всей Саратовской области, а 22 февраля в Балашове участниками соревнований станут не только саратовцы, но и гости из 8 регионов.Фото https://pp.vk.me