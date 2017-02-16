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Саратовская область занимает второе место в ПФО по числу книжных памятников

Новости / Культура
Саратовская область занимает второе место в ПФО по числу книжных памятников


14 февраля в областной универсальной научной библиотеке прошло совещание по вопросам обеспечения выявления, учета и хранения книжных памятников на территории нашей области.

По информации министерства культуры области, в ходе совещания были рассмотрены вопросы о порядке выявления, учета и сохранения книжных памятников, которые входят в состав национального библиотечного фонда.

Как сообщил руководитель окружного управления министерства культуры РФ Владимир Тарновский, ПФО занимает второе место среди девяти федеральных округов по количеству зарегистрированных книжных памятников в общероссийском своде книжных памятников (2845 книжных памятников). По количеству зарегистрированных единичных книжных памятников ПФО занимает также второе место (2817 книжных памятников), по зарегистрированным книжным памятникам-коллекциям – третье место (28 памятников-коллекций).

- Хорошая ситуация сложилась в Саратовской области, - отметил Владимир Тарновский. – В общероссийском своде книжных памятников зарегистрировано восемь коллекций, что позволяет региону занимать почетное второе место в ПФО.

Также было сказано о необходимости создания на базе библиотеки Регионального центра по работе с книжными памятниками, который будет играть важную роль в организации и координации деятельности относительно работы учреждений с книжными памятниками. Министр культуры области Татьяна Гаранина доложила о готовности открыть такой центр уже к 1 марта текущего года.