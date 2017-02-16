Победительница "Большой оперы" примет участие в вечери памяти Пушкина
16 февраля 16.00 в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского состоится очередная встреча в провинциальном салоне «Души прекрасные порывы».
Как сообщили в музее, этот вечер посвящен памяти великого русского района Александра Сергеевича Пушкина, который был убит 180-лет назад.
В ходе концерта прозвучат арии и романсы на произведения поэта в исполнении победительницы конкурса "Большая опера" Ксении Нестеренко и ведущих артистов Саратовского академического театра оперы и балета заслуженной артистки России Ольги Кочневой, Ольги Де, Ольги Леонтьевой, Андрея Потатурина, Тимофея Вершинина.
Стихотворения Пушкина прочтет профессор театрального института Саратовской консерватории Виктор Кульченко.
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