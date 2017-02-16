Саратовскую область посещает руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ
Сегодня с визитом в наш регион прибыли председатель Наблюдательного совета государственной корпорации Сергей Степашин и генеральный директор Константин Цицин.
По информации пресс-службы губернатора, высокие гости посетят ряд объектов в Саратове, Энгельсе, Вольске. Они осмотрят строительные площадки домов, строящихся в рамках программы переселения из аварийного жилья, вручат ключи переселенцам, проведут торжественную церемонию награждения домов образцового содержания.
Вечером Степашин и Цицин примут участие в совещании по вопросам исполнения программы переселения граждан из аварийного жилья. Оно состоится в областном правительстве.
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