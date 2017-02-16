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17 домов и 4 объекта соцсферы временно могут остаться без тепла

Новости / Новости ЖКХ
17 домов и 4 объекта соцсферы временно могут остаться без тепла


Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» проводят комплекс мероприятий на тепловых сетях города.

Как сообщили в компании, сегодня с 9.30 запланированы работы на тепломагистрали №1 от Саратовской ГРЭС. Из-за этого ограничено движение по ул. Т. Шевченко, между ул. Чапаева и ул. Горького. Специалисты отмечают, что данные работы позволят минимизировать риски возникновения серьезных повреждений трубопровода в период понижения температуры наружного воздуха ближайших нескольких дней.

Во время выполнения работ возможно временное снижение параметров подачи тепловой энергии потребителям 17 жилых домов и 4 объектов социальной сферы, запитанным от данного участка тепловой сети.

Работы будут выполнены в течение дня.

Фото http://v-chelny.ru