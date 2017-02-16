Энгельсская гимназия получила благодарность от "Союзмультфильма"
Классы образовательного учреждения украсили персонажи советских мультфильмов, которых изготовили учащиеся.
По информации министерства образования области, с декабря по январь в гимназии №8 г. Энгельса проходил конкурс для школьников. Ребята оформляли классы персонажами советских мультфильмов «Ну, погоди!», «Умка», «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Приключения Винни-пуха». Учащиеся декорировали классы сценками из мультфильмов, рисовали и создавали из подручных материалов - папье-маше, картона, пластилина - образы любимых героев.
Киностудия «Союзмультфильм» выразила благодарность гимназии №8 г. Энгельса за инициативу и проведение конкурса, отметив вклад учреждения в дело сотрудничества детей и взрослых. Диплом будет вручен представителям гимназии на заседании Общественного совета при министерстве образования области.
Фото http://tisk.org.ua