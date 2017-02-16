В прошлом году в регионе завершилась реализация 20 крупных инвестпроектов
Создано порядка 1,2 тыс. новых рабочих мест.
По словам председателя комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области, в 2017 году продолжится реализация более 60 проектов с общим объемом инвестиций свыше 200 млрд. рублей. На них будет создано порядка 3,5 тыс. рабочих мест.
Одни из инвестиционных проектов, который продолжит свою реализацию на территории нашего региона, принадлежит Балаковскому филиалу АО «Апатит». Проект направлен на увеличение объемов производства минеральных удобрений и кормовых фосфатов.
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