Подведены итоги операции "Нетрезвый водитель"

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Как сообщили в ГИБДД Саратова, всего было остановлено свыше 230 транспортных средств. Выявлено 23 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. У пятнадцати из них имелись признаки алкогольного опьянения, четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Четыре человека в момент задержания были лишены права управления транспортным средством. В отношении данных водителей возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих - пассажиров, пешеходов и других водителей. Дорожные полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщать о фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения в службу 102.Фото http://regionsamara.ru