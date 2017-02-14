Саратовский участник Олимпиады в Рио выступит на «Austrian Open 2017»
Международный рейтинговый турнир по бадминтону пройдет с 22 по 25 февраля в Вене (Австрия).
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, за сборную России будет выступать спортсмен, проходящий подготовку в школе Олимпийские ракетки, Владимир Мальков.
Напомним, что биатлонист является четырехкратным чемпионом России. В прошлом году он принимал участие в летних Олимпийских играх, проходящих в Бразилии.
Фото http://lizagubernii.ru