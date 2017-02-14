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Избитый знакомым саратовец умер в подъезде

Новости / ЧП
Избитый знакомым саратовец умер в подъезде


Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Тело погибшего было обнаружено 12 февраля местными жителями в подъезде дома, расположенного на улице Волгодонской Саратова. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования его смерть наступила в результате тупой травмы головы. По подозрению в его избиении, повлекшем смерть, задержан 45-летний житель областного центра.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 11 на 12 февраля мужчины распивали спиртные напитки в одной из квартир указанного дома в компании знакомых. В ходе застолья жительницы квартиры сообщили злоумышленнику о том, что якобы потерпевший ранее похитил у них посуду. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 45-летний подозреваемый нанес оппоненту множественные удары по голове и туловищу, а также попытался его задушить. Впоследствии один из присутствующих переместил потерпевшего, который лежал на полу, в подъезд дома, где от полученных повреждений он скончался.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления.

Фото http://www.megairk.ru