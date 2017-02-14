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Саратовская область вошла в топ-25 самых популярных регионов среди туристов

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Саратовская область вошла в топ-25 самых популярных регионов среди туристов


Такие данные по итогам 2016 года приводит агентство "ТурСтат".

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, наш регион, который в прошлом году посетило 315 тысяч туристов, впервые вошла в ТОП-25. Это объясняется тем, что за последнее время туристическая отрасль губернии пополнилась новыми маршрутами, достопримечательностями, интересными местами и объектами размещения туристов.

В этом году министерством совместно с туристским информационным центром разработано 52 новых туристических маршрута по объектам культурного наследия и сельского туризма в Аткарский, Базарно-Карабулакский, Новобурасский и Советский районы. Разработаны пешеходные экскурсии по центральным улицам Саратова, экскурсия, посвященная 100-летию архитектурного комплекса здания Крытого рынка, а также туры с посещением фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», тур «Золотое кольцо Саратовской области» с посещением религиозных объектов, экскурсионный тур с посещением мест приземления Юрия Гагарина и Германа Титова. С целью привлечения внимания общественности к нашим достопримечательностям министерством проводились субботники в формате эко-квестов.

В 2016 году наша область вошла в туристический маршрут «Великий Волжский путь». В настоящее время в рамках данного проекта министерство взаимодействует с туроператорами Самарской и Пензенской областей. Разработан маршрут выходного дня, начинающийся в Самаре и заканчивающийся в Саратове.

Также в министерстве напомнили, что национальный парк «Хвалынский» вошел в первую десятку самых популярных у туристов национальных природных парков России.

Фото http://ulpressa.ru