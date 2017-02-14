В минувшие сутки два человека погибли на пожарах
ЧП со смертельным исходом произошли произошли в Марксе и Хмелевке.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области, вчера в 10 часов утра поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Интернациональной в Марксе. Площадь пожара составила 4 кв.м. В огне погибла пенсионерка 1934 года рождения. О причинах возгорания не сообщается.
Пожар в Хмелевке Саратовского района произошел в вечернее время. Там горел гараж на площади 60 кв.м. После тушения огня было обнаружено тело мужчины, личность устанавливается. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
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