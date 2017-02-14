14 Февраля 2017 20:52 ВТОРНИК
Новости
16:44 | 14 февраля
Подведены итоги операции "Нетрезвый водитель"
16:00 | 14 февраля
Саратовский участник Олимпиады в Рио выступит на «Austrian Open 2017»
15:14 | 14 февраля
Избитый знакомым саратовец умер в подъезде
14:27 | 14 февраля
Саратовская область вошла в топ-25 самых популярных регионов среди туристов
13:40 | 14 февраля
В минувшие сутки два человека погибли на пожарах
12:53 | 14 февраля
В Саратове почтят память погибших афганцев
12:01 | 14 февраля
Состоялся творческий вечер поэта Мендыбая Тиагалиева
11:15 | 14 февраля
В Заводском районе временно закрывается железнодорожный переезд
10:29 | 14 февраля
В Саратове уничтожили 44 кг томатов
09:41 | 14 февраля
В Саратовской области выберут «Ученика года – 2017»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В минувшие сутки два человека погибли на пожарах

Новости / ЧП
В минувшие сутки два человека погибли на пожарах


ЧП со смертельным исходом произошли произошли в Марксе и Хмелевке.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области, вчера в 10 часов утра поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Интернациональной в Марксе. Площадь пожара составила 4 кв.м. В огне погибла пенсионерка 1934 года рождения. О причинах возгорания не сообщается.

Пожар в Хмелевке Саратовского района произошел в вечернее время. Там горел гараж на площади 60 кв.м. После тушения огня было обнаружено тело мужчины, личность устанавливается. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

Фото http://autogrodno.by