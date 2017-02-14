В Саратове почтят память погибших афганцев
Торжественный митинг пройдет завтра у памятника воинам-интернационалистам на 3-й Дачной.
15 февраля Россия будет отмечать День вывода советских войск из Афганистана. В настоящее время границы этой даты расширились, страна вспоминает в этот день всех соотечественников, исполнявших свой служебный долг за пределами нашего государства.
По традиции памятные торжества в нашем городе пройдут у памятника воинам-интернационалистам в Ленинском районе (в сквере между ДК "Россия" и рынком). На мероприятие приглашены ветераны боевых действий, родственники и друзья погибших бойцов, представители ветеранских и военно-патриотических общественных организаций.
После митинга пройдет концерт в ДК "Россия".
Фото http://www.mytravelbook.org