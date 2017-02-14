Состоялся творческий вечер поэта Мендыбая Тиагалиева
Концерт-презентация «О судьбе человека в истории страны» прошел в областной универсальной научной библиотеки.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, на встрече, организованной областным центром казахской культуры «Казахстан», состоялась презентация новой книги поэта под названием «Время жизни еще идет». Это уже восьмой сборник стихов Мендыбая Тиагалиева – ветерана тыла, Почетного гражданина Новобурасского района, в свои 87 лет продолжающего радовать своих читателей проникновенным творчеством.
В ходе презентации звучали многие стихи автора. Так, учащиеся 5 класса школы №95 г Саратов, Альбина Джумашева, Нуртан Мамедли, Кристина Кучерявая и Айтан Гулиева продекламировали строки стихов «О Поволжье» и «Хлеб - всему голова». Жазира Жаксибаева исполнила песню автора на казахском языке под аккомпанемент народного инструмента.
Мендыбай Тиагалиев сам исполнил композиции о малой родине, об Озинском и Новобурасском районах, а также прочел множество своих произведений.