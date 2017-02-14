В Саратове уничтожили 44 кг томатов
Подкарантинная продукция была обнаружена на одном из рынков города.
Нарушение было выявлено в ходе рейда, проведенного региональным управлением Россельхознадзора. Как сообщили в ведомстве, внимание проверяющих привлекли томаты свежие общим весом 44 кг.
При осмотре данной продукции было установлено, что на упаковочной таре, в которой хранились свежие овощи, имелась маркировка, подтверждающая происхождение подкарантинной продукции из Турецкой Республики. При запросе документов, подтверждающих фитосанитарное состояние данной продукции, собственники не представили соответствующие документы.
В соответствии с действующим законодательством запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция была изъята из оборота и уничтожена.
Фото http://rivne1.tv