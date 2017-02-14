В Саратовской области выберут «Ученика года – 2017»
Победитель состязания представит регион на межрегиональном конкурсе, который пройдет с 27 марта по 1 апреля в Ульяновске.
По информации министерства образования области, 15 февраля в лицее № 62 Саратова состоится финал регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2017».
На звание победителя претендовали 80 школьников 9-11 классов, имеющих средний балл успеваемости не ниже 4.5. Ребята являются участниками или призерами интеллектуальных, творческих конкурсов, проектов, конференций, предметных олимпиад различных уровней.
В финал регионального этапа вышли 12 школьников из Александрово-Гайского, Аркадакского, Вольского, Балаковского, Базарно-Карабулакского, Марксовского, Пугачевского и Саратовского районов. Они представят творческие презентации по тематическим направлениям «Оставь свой след…» и «Экологический кодекс жителя Земли».
Победитель регионального этапа представит Саратовскую область на межрегиональном конкурсе «Ученик года – 2017», который пройдет с 27 марта по 1 апреля в Ульяновске.
Фото http://kuvschool5.ucoz.ru