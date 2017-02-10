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В Вольске экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции признан виновным в получении взятки

Новости
В Вольске экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции признан виновным в получении взятки

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Вольскому району Динису Емцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Следствием и судом установлено, что 21 июля 2016 года Емцев, являясь сотрудником отдела МВД РФ по Вольскому району, получил от местного жителя взятку в виде денег в сумме 5 000 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение его к административной ответственности за осуществление несанкционированной уличной торговли сельскохозяйственной продукцией на территории города, а также заблаговременное предупреждение о предстоящих проверках, чему полицейский мог способствовать в силу занимаемого должностного положения. Кроме того, представитель власти потребовал от мужчины ежемесячно передавать ему в качестве взятки деньги в сумме не менее 5 000 рублей с каждой торговой точки за покровительство коммерческой деятельности и совершение в интересах последнего указанных незаконных действий. В связи с этим в сентябре 2016 года злоумышленник частями получил от торговца в качестве взятки денежные средства в общей сумме 28,5 тысяч рублей за осуществление в интересах последнего указанных противоправных действий до конца 2016 года.

28 сентября 2016 года в результате грамотно спланированных и организованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями регионального следственного управления СК России по Саратовской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области, после передачи очередной суммы Емцев полиции был задержан.

Приговором суда Емцеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 33 500 рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 1 год, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.