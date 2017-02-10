В Вольске экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции признан виновным в получении взятки

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Следствием и судом установлено, что 21 июля 2016 года Емцев, являясь сотрудником отдела МВД РФ по Вольскому району, получил от местного жителя взятку в виде денег в сумме 5 000 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение его к административной ответственности за осуществление несанкционированной уличной торговли сельскохозяйственной продукцией на территории города, а также заблаговременное предупреждение о предстоящих проверках, чему полицейский мог способствовать в силу занимаемого должностного положения. Кроме того, представитель власти потребовал от мужчины ежемесячно передавать ему в качестве взятки деньги в сумме не менее 5 000 рублей с каждой торговой точки за покровительство коммерческой деятельности и совершение в интересах последнего указанных незаконных действий. В связи с этим в сентябре 2016 года злоумышленник частями получил от торговца в качестве взятки денежные средства в общей сумме 28,5 тысяч рублей за осуществление в интересах последнего указанных противоправных действий до конца 2016 года.28 сентября 2016 года в результате грамотно спланированных и организованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями регионального следственного управления СК России по Саратовской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области, после передачи очередной суммы Емцев полиции был задержан.Приговором суда Емцеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 33 500 рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 1 год, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.