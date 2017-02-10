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XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в России в 2017 году

Новости / Культура


XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в России в 2017 году.

Такое решение было принято 7 февраля 2016 года Всемирной федерацией демократической молодёжи и международными студенческими организациями на международном консультативном совещании по вопросу проведения XIX Фестиваля. Заявка молодёжных организаций на проведение Фестиваля была представлена Росмолодёжью по поручению Президента России Владимира Путина в ноябре 2015 года.

Россия становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР — в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль). VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального движения.

В Фестивале примет участие делегация Саратовской области в составе 125 представителей молодежи и 70 волонтеров. В настоящий момент сформирован региональный подготовительный комитет Фестиваля, создана группа в Вконтакте (https://vk.com/wfysrpc64 ).

Для участия в Фестивале каждый претендент до 1 апреля должен зарегистрироваться на официальном сайте Фестиваля Russia2017.com в разделе «Участникам» («Волонтерам»), также возможна регистрация через АИС «Молодежь России» или одноименное мобильное приложение.