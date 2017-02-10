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Завтра в регионе пройдут очередные сельхозярмарки

Новости
Завтра в регионе пройдут очередные сельхозярмарки

В предстоящую субботу, 11 февраля, сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос.Юбилейный, на торговой площадке рынка «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе г. Саратова на пересечении улиц Пензенской и Томской, а также на ярмарочных площадках муниципальных районов области.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности будут предложены к реализации мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, плодоовощная продукция, картофель, сахар, кондитерские изделия, растительное масло, колбасы и мясные полуфабрикаты, мука, мёд и другие продукты питания.

На Театральной площади и на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, где торговые места предоставляются бесплатно, реализация сельскохозяйственной продукции будет осуществляться по рекомендованным ценам.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.