10 Февраля 2017 14:06 ПЯТНИЦА
Новости
12:27 | 10 февраля
Завтра в регионе пройдут очередные сельхозярмарки
11:49 | 10 февраля
В консерватории открывается цикл концертов камерного оркестра «Консонанс» под управлением доцента Татьяны Васильевны Быковой
09:25 | 10 февраля
МейТан сообщила результаты деятельности своего благотворительного фонда в 2016 году
16:04 | 09 февраля
В Калининском районе замерзли два брата
14:59 | 09 февраля
В Саратове отметят 180-летие выхода повести "Капитанская дочка"
14:05 | 09 февраля
В Саратове прошел рейд «Автокресло – детям!»
13:13 | 09 февраля
Из сетевого магазина похищено шесть бутылок алкоголя
12:20 | 09 февраля
В Энгельсе четыре бывших сотрудника ГИБДД подозреваются в мздоимстве
11:31 | 09 февраля
В Лицее прикладных наук отметили День российской науки
10:44 | 09 февраля
Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В консерватории открывается цикл концертов камерного оркестра «Консонанс» под управлением доцента Татьяны Васильевны Быковой

Новости
В консерватории открывается цикл концертов камерного оркестра «Консонанс» под управлением доцента Татьяны Васильевны Быковой

17 февраля в саратовской консерватории открывается цикл концертов камерного оркестра «Консонанс» под управлением доцента Татьяны Васильевны Быковой.

В рамках абонемента, который войдёт в проект «Творческие коллективы СГК представляют…» оркестр даст три концерта в течение года.

Камерный оркестр «Консонанс» существует в консерватории с декабря 1983 года. Идея его создания принадлежит выдающемуся музыканту и педагогу Науму Абрамовичу Гольденбергу, в классе которого Т. В. Быкова проходила ассистентуру-стажировку.

«Тогда, в начале 1980-х, был настоящий всплеск – камерные оркестры создавались во многих городах, – вспоминает Татьяна Васильевна. – Это коллективы Владимира Спивакова, Саулюса Сондецкиса в Прибалтике и Лианы Исакадзе в Грузии. Наум Абрамович предложил мне создать и возглавить коллектив в саратовской консерватории, а Лев Владимирович Иванов (профессор СГК, в те годы – заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов) поддержал».

Произведения для камерного оркестра писали многие композиторы, начиная с XVII века. Как правило, в составе такого коллектива не более 15 музыкантов. Обычно в камерный состав оркестра входят струнные инструменты, но при необходимости к нему могут присоединиться и духовые.
«У нас очень богатый репертуар, – говорит Татьяна Васильевна. – Несмотря на то, что в составе оркестра только струнные инструменты, коллективу подвластно выражение самых разных музыкальных красок».

Сейчас в составе «Консонанса» всего девять музыкантов – по три скрипки в первой и второй партиях, по одному – в партиях альта, виолончели и контрабаса. Первый концерт абонемента худрук расценивает как знакомство, ведь коллектив студенческий и его состав по вполне понятным причинам регулярно обновляется. 17 февраля на суд зрителей будут представлены произведения И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского и А. Пьяццоллы. Подробно о программе расскажет ведущая Мария Нестерова.

Начало – в 18:30.