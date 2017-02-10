В консерватории открывается цикл концертов камерного оркестра «Консонанс» под управлением доцента Татьяны Васильевны Быковой

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В рамках абонемента, который войдёт в проект «Творческие коллективы СГК представляют…» оркестр даст три концерта в течение года.Камерный оркестр «Консонанс» существует в консерватории с декабря 1983 года. Идея его создания принадлежит выдающемуся музыканту и педагогу Науму Абрамовичу Гольденбергу, в классе которого Т. В. Быкова проходила ассистентуру-стажировку.«Тогда, в начале 1980-х, был настоящий всплеск – камерные оркестры создавались во многих городах, – вспоминает Татьяна Васильевна. – Это коллективы Владимира Спивакова, Саулюса Сондецкиса в Прибалтике и Лианы Исакадзе в Грузии. Наум Абрамович предложил мне создать и возглавить коллектив в саратовской консерватории, а Лев Владимирович Иванов (профессор СГК, в те годы – заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов) поддержал».Произведения для камерного оркестра писали многие композиторы, начиная с XVII века. Как правило, в составе такого коллектива не более 15 музыкантов. Обычно в камерный состав оркестра входят струнные инструменты, но при необходимости к нему могут присоединиться и духовые.«У нас очень богатый репертуар, – говорит Татьяна Васильевна. – Несмотря на то, что в составе оркестра только струнные инструменты, коллективу подвластно выражение самых разных музыкальных красок».Сейчас в составе «Консонанса» всего девять музыкантов – по три скрипки в первой и второй партиях, по одному – в партиях альта, виолончели и контрабаса. Первый концерт абонемента худрук расценивает как знакомство, ведь коллектив студенческий и его состав по вполне понятным причинам регулярно обновляется. 17 февраля на суд зрителей будут представлены произведения И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского и А. Пьяццоллы. Подробно о программе расскажет ведущая Мария Нестерова.Начало – в 18:30.