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МейТан сообщила результаты деятельности своего благотворительного фонда в 2016 году

Новости
МейТан сообщила результаты деятельности своего благотворительного фонда в 2016 году

На бизнес-форуме «Рождественские встречи» российской косметической компании МейТан, состоявшемся в Белокурихе 26 января, были объявлены итоги работы благотворительного фонда «Жизнь Одна!» за прошедший год.

Президент компании МейТан Любовь Леванюк выступила с отчетом перед руководителями представительств компании, после чего объявила о начале традиционного благотворительного аукциона в поддержку фонда.

В течение 2016 года фонд «Жизнь Одна!» поддержало огромное количество человек и и партнеров компании. Фонд, основанный в 2009 году, активно расширяет свою деятельность, что позволило ему выйти за пределы Алтайского края. На собранные средства, отметила Любовь Леванюк, в регионах было открыто три игровых детских комнаты в медицинских учреждениях. В настоящее время комнаты, оснащенные множеством игрушек, настольных и развивающих игр, канцелярскими товарами, надувными бассейнами, мячами и т.д., действуют в Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Новокузнецке, Алтайской краевой офтальмологической больнице и в Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста. В январе 2017 года на средства Благотворительного фонда в Кургане открыта еще одна игровая комната.