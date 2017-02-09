В Калининском районе замерзли два брата

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 5 февраля в органы внутренних дел поступило сообщение о безвестном исчезновении 31-летнего жителя Калининского района. Сообщалось, что в дневное время ушел пешком из дома родственников, расположенного в Лысогорском районе, к себе домой, и больше его никто не видел. На следующий день сотрудниками полиции в рамках поисковых мероприятий на территории Калининского района обнаружено тело указанного мужчины, при этом в километре от него обнаружено тело его 36-летнего брата, который, по предварительным данным, самостоятельно стал разыскивать родственника.Согласно предварительным результатам судебно-медицинских исследований, мужчины скончались от общего переохлаждения организмов.В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ввиду установления в регионе низкой температуры воздуха, достигающей – 20° С, следственное управление рекомендует гражданам выходить на улицу только в теплой одежде и обуви, при сильном морозе не находиться длительное время на открытых участках местности, беречь себя и своих близких от обморожений.Фото http://www.volgogradru.com/