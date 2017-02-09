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В Саратове отметят 180-летие выхода повести "Капитанская дочка"

Новости / Культура
В Саратове отметят 180-летие выхода повести "Капитанская дочка"


Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает 10 февраля в 15.00 на открытие выставки «Музей Чернышевского принимает гостей. Оренбургский историко-литературный музей «Капитанская дочка» к 180-летию выхода повести и к 180-летию памяти А.С.Пушкина.

В экспозиции будут представлены издания повести «Капитанская дочка» на 29 языках народов мира из фондов Оренбургского историко-литературного музея и раритетные издания XIX века из коллекции музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского. Прозвучат отрывки из произведения на разных языках России и мира.

В акции примут участие студенты и учащиеся СГУ им. Н.Г.Чернышевского, Саратовского областного базового медицинского колледжа, Гимназии №2, Национальной (татарской) гимназии, Саратовская региональная общественная организация "Армянская община Саратовской области "Крунк", Саратовская региональная общественная организация «Национальный культурный центр закавказских народов «Кавказ», Саратовская региональная Общественная организация "Творческая молодежь".

Фото http://newvidos.ru