В Саратове прошел рейд «Автокресло – детям!»

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В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками «Дорожного патруля». Сегодня утром они несли дежурство вблизи детских садов в Ленинском районе Саратова. Полицейские останавливали родителей-водителей, которые обычно подвозили своих детей в детсады. При этом инспектора проверяли наличие в автомобиле специального кресла и напоминали, что ребенок до 12 лет должен перевозиться только в нем.Всего в рамках рейда было остановлено свыше 30 транспортных средств, в которых перевозились дети-пассажиры. Выявлено 10 водителей-нарушителей, которые подвергали своих малышей неоправданному риску, перевозя их в автомобиле без детских удерживающих устройств. Они были привлечены к административной ответственности.С нарушителями ПДД сотрудники пропаганды по безопасности дорожного движения провели профилактические беседы о значении автокресел и удерживающих устройств и вручили водителям памятки «Почему нужны ремни безопасности и детские удерживающие устройства», а дружинники «Дорожного патруля» вручили сертификаты на приобретение детских автокресел со скидкой.