Из сетевого магазина похищено шесть бутылок алкоголя
Подозреваемый задержан.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, водном из сетевых магазинов, расположенных на ул. Тархова, неизвестный нанес телесные повреждения охраннику и открыто похитил 3 бутылки коньяка, бутылку водки и 2 бутылки настойки. Сумма ущерба составила 1585 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали п23-летнего ранее судимого молодого человека. Он уже дал признательные показания, похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ.
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