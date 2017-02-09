В Энгельсе четыре бывших сотрудника ГИБДД подозреваются в мздоимстве

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 29 января в вечернее время четверо полицейских, находясь в поселке Новопушкинкое Энгельсского района, потребовали от 33-летнего водителя автомобиля денежные средства в качестве взятки в сумме 30 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непринятие мер административного характера к указанному местному жителю с признаками алкогольного опьянения, управлявшему транспортным средством. Денежные средства в сумме 20 тысяч рублей получены сотрудниками полиции на месте, а оставшуюся сумму полицейские намеревались получить через несколько дней.Осознавая противоправный характер действий сотрудников полиции, мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. Следователями территориального следственного отдела СК совместно с работниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту спланированы соответствующие мероприятия. Передача оставшейся суммы денег двум инспекторам осуществлялась в рамках оперативно-розыскных мероприятий, после чего их незаконные действия были пресечены.В результате первоначальных следственных действий установлены все четверо злоумышленников – двое указанных инспекторов ОГИБДД МУ МВД «Энгельсское», 42-летний командир взвода и 34-летний заместитель командира взвода. В настоящее время все они задержаны.По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, по результатам служебной проверки данные сотрудники уволены из ОВД, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото https://smolensk-i.ru