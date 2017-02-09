В Лицее прикладных наук отметили День российской науки
Праздник отмечают 8 февраля, когда в 1724 году (28 января по старому стилю) по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.
По информации администрации Волжского района, за два с лишним века много великих имен и открытий дала миру российская наука. Этому и были посвящены интерактивные занятия и тематические игры, прошедшие в МОУ «ЛПН» 8 февраля.
По множеству интересных тем были организованы специальные классные часы.
Учащиеся 7-х классов смогли подробно узнать о животных мезозойской эры из доклада ученика 8 класса Федора Воронина.
Сотрудниками Информационного центра по атомной энергии для девятиклассников было подготовлено интерактивное занятие «Источники электроэнергии в современном мире».
На базе Областной универсальной научной библиотеки для учащихся 10-х классов состоялась тематическая игра «Знаменитые ученые Саратовской области XIX-XX века и их вклад в науку».
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