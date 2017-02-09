9 Февраля 2017 20:51 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:04 | 09 февраля
В Калининском районе замерзли два брата
14:59 | 09 февраля
В Саратове отметят 180-летие выхода повести "Капитанская дочка"
14:05 | 09 февраля
В Саратове прошел рейд «Автокресло – детям!»
13:13 | 09 февраля
Из сетевого магазина похищено шесть бутылок алкоголя
12:20 | 09 февраля
В Энгельсе четыре бывших сотрудника ГИБДД подозреваются в мздоимстве
11:31 | 09 февраля
В Лицее прикладных наук отметили День российской науки
10:44 | 09 февраля
Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП
09:56 | 09 февраля
Поезд Саратов - Ростов ускорится на полчаса
09:01 | 09 февраля
Жительница поселка Латухино госпитализирована с ожогами
08:10 | 09 февраля
На просторах рунета запущен сервис видео-знакомств «Рулетка»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Лицее прикладных наук отметили День российской науки

Новости
В Лицее прикладных наук отметили День российской науки


Праздник отмечают 8 февраля, когда в 1724 году (28 января по старому стилю) по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.

По информации администрации Волжского района, за два с лишним века много великих имен и открытий дала миру российская наука. Этому и были посвящены интерактивные занятия и тематические игры, прошедшие в МОУ «ЛПН» 8 февраля.

По множеству интересных тем были организованы специальные классные часы.

Учащиеся 7-х классов смогли подробно узнать о животных мезозойской эры из доклада ученика 8 класса Федора Воронина.

Сотрудниками Информационного центра по атомной энергии для девятиклассников было подготовлено интерактивное занятие «Источники электроэнергии в современном мире».

На базе Областной универсальной научной библиотеки для учащихся 10-х классов состоялась тематическая игра «Знаменитые ученые Саратовской области XIX-XX века и их вклад в науку».

Фото http://www.skfo.ru