9 Февраля 2017 12:36 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:44 | 09 февраля
Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП
09:56 | 09 февраля
Поезд Саратов - Ростов ускорится на полчаса
09:01 | 09 февраля
Жительница поселка Латухино госпитализирована с ожогами
08:10 | 09 февраля
На просторах рунета запущен сервис видео-знакомств «Рулетка»
17:00 | 08 февраля
В областном центре продолжаются «семейные киночетверги»
16:07 | 08 февраля
Регулирование численности дикого кабана продолжается
15:15 | 08 февраля
Следователи устанавлиают гобстоятельства гибели саратовца при пожаре
14:29 | 08 февраля
Певица из Саратова выступит в телешоу
13:40 | 08 февраля
В области продолжается оказание соцподдержки молодым бюджетникам
12:53 | 08 февраля
Учащиеся 1-4 классов снова останутся дома
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП

Новости
Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП


Авария произошла 2 февраля примерно в 21 час 10 минут напротив дома №45 по ул. Ново-Астраханское шоссе.

По информации отделения пропаганды городской ГИБДД, неустановленный водитель, управляя транспортным средством белого цвета (марка, модель и государственный регистрационный знак устанавливаются), допустил наезд на пешехода - мужчину 1996 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

После происшествия неустановленный водитель в нарушение п. 2.5 ПДД РФ оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

Всех, кому что-либо известно о данных происшествиях, просят сообщить по телефонам: 74-71-07, 64-33-03, 8-927-154-47-85, 102. Анонимность гарантируется.

Фото http://www.pravdadv.ru