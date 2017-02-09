Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП
Авария произошла 2 февраля примерно в 21 час 10 минут напротив дома №45 по ул. Ново-Астраханское шоссе.
По информации отделения пропаганды городской ГИБДД, неустановленный водитель, управляя транспортным средством белого цвета (марка, модель и государственный регистрационный знак устанавливаются), допустил наезд на пешехода - мужчину 1996 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
После происшествия неустановленный водитель в нарушение п. 2.5 ПДД РФ оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.
Всех, кому что-либо известно о данных происшествиях, просят сообщить по телефонам: 74-71-07, 64-33-03, 8-927-154-47-85, 102. Анонимность гарантируется.
Фото http://www.pravdadv.ru