Поезд Саратов - Ростов ускорится на полчаса

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По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, с 14 февраля 2017 года изменяется расписание движения скорого поезда. За счет оптимизации графика движения и увеличения маршрутной скорости его время в пути сократится на 29 минут.Согласно новому расписанию из Саратова поезд будет отправляться по четным числам на 29 минут позже, в 17:39 мск (в 18:39 по местному времени). Время прибытия в Ростов-на-Дону останется прежним – 12:28 мск. В пути поезд будет находиться 18 часов 49 минут.Время отправления и прибытия поезда №215 сообщением Ростов-на-Дону – Саратов осталось без изменения.Из Ростова-на-Дону поезд отправляется по нечетным числам в 16:08 мск, прибывает в Саратов по четным числам в 11:06 мск (в 12:06 по местному времени); время в пути – 18 часов 58 минут.Фото http://vokzal.ru