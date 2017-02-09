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Жительница поселка Латухино госпитализирована с ожогами

Новости / ЧП
Жительница поселка Латухино госпитализирована с ожогами


ЧП произошло вчера в вечернее время.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 8 февраля в 19 ч. 20 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в квартире на 1 этаже двухэтажного дома в пос. Латухино (Ленинский район). Площадь пожара составила 2 кв.м.

В результате пожара пострадала женщина 1967 года рождения. Она получила ожоги 4 степени ибыла госпитализирована в 7-ю Горбольницу.

На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

Фото https://om-saratov.ru