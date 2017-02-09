9 Февраля 2017 12:36 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:44 | 09 февраля
Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП
09:56 | 09 февраля
Поезд Саратов - Ростов ускорится на полчаса
09:01 | 09 февраля
Жительница поселка Латухино госпитализирована с ожогами
08:10 | 09 февраля
На просторах рунета запущен сервис видео-знакомств «Рулетка»
17:00 | 08 февраля
В областном центре продолжаются «семейные киночетверги»
16:07 | 08 февраля
Регулирование численности дикого кабана продолжается
15:15 | 08 февраля
Следователи устанавлиают гобстоятельства гибели саратовца при пожаре
14:29 | 08 февраля
Певица из Саратова выступит в телешоу
13:40 | 08 февраля
В области продолжается оказание соцподдержки молодым бюджетникам
12:53 | 08 февраля
Учащиеся 1-4 классов снова останутся дома
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На просторах рунета запущен сервис видео-знакомств «Рулетка»

Новости
На просторах рунета запущен сервис видео-знакомств «Рулетка»


Востребованный сервис появился на просторах рунета – видеочат «Рулетка». Он помогает завести видео-знакомства на расстоянии, не подвергаясь при этом опасности быть обманутым: пользователь сам выбирает, с кем он будет разговаривать.

Портал «Рулетка» действует на условиях полной анонимности, не требуя от пользователей заполнения форм и регистрации на сайте. Для знакомства или дружбы предлагается выбрать любого человека из предложенного программой интерактивного списка, в котором находится несколько сотен тысяч русскоговорящих девушек и парней не только из России, но и стран СНГ, Европы и других. Для удобства общения предусмотрен и текстовый чат, а также возможность дарить друг другу подарки и стикеры, приобретенные за небольшую плату.

Общение в видеочате бесплатное. Ресурс гарантирует своим пользователям высокое качество связи и отличную скорость соединения. На «Рулетке» регулярно обновляются базы данных, это позволяет многим пользователям надеяться, что портал поможет им найти близких по духу собеседников и друзей.