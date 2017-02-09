На просторах рунета запущен сервис видео-знакомств «Рулетка»
Востребованный сервис появился на просторах рунета – видеочат «Рулетка». Он помогает завести видео-знакомства на расстоянии, не подвергаясь при этом опасности быть обманутым: пользователь сам выбирает, с кем он будет разговаривать.
Портал «Рулетка» действует на условиях полной анонимности, не требуя от пользователей заполнения форм и регистрации на сайте. Для знакомства или дружбы предлагается выбрать любого человека из предложенного программой интерактивного списка, в котором находится несколько сотен тысяч русскоговорящих девушек и парней не только из России, но и стран СНГ, Европы и других. Для удобства общения предусмотрен и текстовый чат, а также возможность дарить друг другу подарки и стикеры, приобретенные за небольшую плату.
Общение в видеочате бесплатное. Ресурс гарантирует своим пользователям высокое качество связи и отличную скорость соединения. На «Рулетке» регулярно обновляются базы данных, это позволяет многим пользователям надеяться, что портал поможет им найти близких по духу собеседников и друзей.