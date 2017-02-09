В областном центре продолжаются «семейные киночетверги»
Завтра, 9 февраля, в кинозале «На Рижской» будет организован показ современного художественного фильма «Звезда» (12+) режиссера Николая Лебедева.
Действие фильма происходит в начале лета 1944 года. В тыл врага отправляется группа разведчиков, молодых ребят. Их позывные — «Звезда». Они должны выполнить задание, от которого зависит судьба фронта. И они выполняют его, но цена этого задания оказывается слишком дорогой. Полный напряжения и драматизма, фильм заставляет вспомнить, кто победил в этой войне.
По информации областного методического киновидеоцентра, весь февраль в кинозале киновидеоцентра будут показаны художественные фильмы, направленные на патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Так, спустя неделю, 16 февраля, зрители могут увидеть фильм «А зори здесь тихие» (12+) режиссера Станислава Ростоцкого.
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