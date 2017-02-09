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Регулирование численности дикого кабана продолжается

Новости
Регулирование численности дикого кабана продолжается


В связи с необходимостью снижения количества животных до рекомендованного министерством природных ресурсов и экологии РФ мероприятия будут проводиться до 1 апреля.

Как сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, ситуация с распространением африканской чумы свиней на территории региона остается довольно напряженной. Случаи вспышки АЧС в дикой природе зафиксированы в Балашовском, Марксовском и Духовницком районах области.

Для недопущения распространения АЧС на территории охотничьих угодий продолжаются мероприятия по регулированию численности кабана, целью которых является снижение поголовья. Уменьшение численности позволит сократить до минимума контакт между больными животными, что является необходимым условием локализации вируса АЧС. Министерством природных ресурсов и экологии РФ для недопущения распространения АЧС установлена численность кабана в количестве 0,25 особи на 1000 га или 10 особей на одно охотничье угодье.

Сейчас в области численность кабанов составляет около 3000 особей, или 0,3 особи на 1000 га.

По сведениям, представленными охотпользователями, на 1 февраля 2017 года добыто 3109 особей кабана. Для достижения численности кабана до значения 0,25 особей на 1 тыс.га министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства Игорь Потапов подписал приказ о продлении регулирования до 1 апреля 2017 года.

Фото http://infoorel.ru