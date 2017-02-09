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Следователи устанавлиают гобстоятельства гибели саратовца при пожаре

Новости
Следователи устанавлиают гобстоятельства гибели саратовца при пожаре


Напомним, что ЧП произошло вчера утром на Огородной.

По информации СК СКР по Саратовской области, во время тушения пожара из квартиры удалось вынести хозяина, который находился в бессознательном состоянии. Мужчину пытались реанимировать, но скончался в карете скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, накануне погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил в одной из комнат. В результате неосторожного обращение с огнем при курении произошло возгорание.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото http://propozhar.ru