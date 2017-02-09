Певица из Саратова выступит в телешоу
В субботу на канале НТВ стартует проект «Ты - супер».
Одной из участниц шоу станет юная саратовчанка Анастасия Симоганова. Девочка обучается в ДШИ №11, является стипендиатом губернатора Саратовской области.
Оценивать молодых талантов (в проекте примут участие самородки в возрасте 7-18 лет) композитор Игорь Крутой, певица Елка, солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Имя еще одного судьи пока не называется.
Телеконкурс пройдет в несколько этапов. Победителя определят телезрители.
Фото https://pp.vk.me