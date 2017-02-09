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Певица из Саратова выступит в телешоу

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Певица из Саратова выступит в телешоу


В субботу на канале НТВ стартует проект «Ты - супер».

Одной из участниц шоу станет юная саратовчанка Анастасия Симоганова. Девочка обучается в ДШИ №11, является стипендиатом губернатора Саратовской области.

Оценивать молодых талантов (в проекте примут участие самородки в возрасте 7-18 лет) композитор Игорь Крутой, певица Елка, солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Имя еще одного судьи пока не называется.

Телеконкурс пройдет в несколько этапов. Победителя определят телезрители.

Фото https://pp.vk.me