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Учащиеся 1-4 классов снова останутся дома

Новости
Учащиеся 1-4 классов снова останутся дома


9 февраля в связи с низкой температурой воздуха в утренние часы отменены занятия для младших школьников.

По информации комитета по образованию администрации Саратова, педагогические коллективы работают в соответствии с графиком, поэтому учебный процесс будет организован для любого количества детей, чьи родители не смогли оставить ребенка дома и приняли решение о посещении образовательного учреждения.

В комитете напомнили, что в случае неблагоприятных погодных условий родители имеют право самостоятельно принять решение о посещении или непосещении обучающимся образовательного учреждения, с обязательным информированием классного руководителя (при отсутствии обучающегося на занятиях).

Фото http://kargal-school.ucoz.ru