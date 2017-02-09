В области продолжается оказание соцподдержки молодым бюджетникам

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По информации министерства социального развития области, молодые специалисты, окончившие в 2011 году или позднее образовательное учреждение высшего профессионального образования и проработавшие не менее одного года в областных государственных или муниципальных учреждениях социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, имеют право на единовременную денежную выплату в следующих размерах: за первый год работы - 40000 рублей, за второй год работы - 35000 рублей, за третий год работы - 30000 рублей.Единовременная денежная выплата за первый полный год работы назначается и выплачивается при обращении за её назначением в течение второго года работы, за второй год работы - в течение третьего года работы, за третий год работы - в течение четвертого года работы.Назначаются указанные выплаты органом социальной защиты населения по месту основной работы молодого специалиста.Перечень специальностей (должностей), дающих право на такую выплату, утвержден постановлением правительства Саратовской области от 17 октября 2011 года. С 15 января текущего года в него внесены изменения. Так, в него включены следующие специальности: врач-патологоанатом, врач-фтизиатр участковый, врач - судебно-медицинский эксперт, врач-рентгенолог, врач-инфекционист. Исключены из перечня специальности врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр подростковый участковый.Фото http://tonis.ua