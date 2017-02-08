В Саратове насильник заразил свою жертву ВИЧ

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В отношении 34-летнего жителя областного центра были возбуждены уголовные дела по факту похищения человека, изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством, повлекшем по неосторожности заражение ВИЧ-инфекцией.Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 5 ноября 2015 года в вечернее время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись появления вблизи собственного дома, расположенного на территории Ленинского района, своей 34-летней знакомой, с применением физической силы завел ее в свою квартиру, где стал удерживать против ее воли.Впоследствии злоумышленник, заведомо зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, угрожая убийством и применяя насилие к потерпевшей, совершил половое сношение против ее воли и желания, что повлекло заражение последней указанной инфекцией.После того, как мужчина уснул, женщине удалось сообщить родственникам о своем похищении, а также описать место, где она находится, в связи с чем они незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Вечером следующего дня сотрудникам полиции удалось установить квартиру, в которой находилась потерпевшая, и освободить ее.Сообщается, что в ходе следствия злоумышленник категорически отрицал свою причастность к содеянному, вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. Несмотря на это, собранная следствием доказательственная база, подтверждающая виновность 34-летнего мужчина в данных преступлениях, оказалась достаточной для вынесения судом обвинительного приговора.Фото http://chaiknet.ru