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В Саратове насильник заразил свою жертву ВИЧ

Новости / ЧП
В Саратове насильник заразил свою жертву ВИЧ


Злоумышленник проведет 15 лет в колонии строгого режима.

В отношении 34-летнего жителя областного центра были возбуждены уголовные дела по факту похищения человека, изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством, повлекшем по неосторожности заражение ВИЧ-инфекцией.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 5 ноября 2015 года в вечернее время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись появления вблизи собственного дома, расположенного на территории Ленинского района, своей 34-летней знакомой, с применением физической силы завел ее в свою квартиру, где стал удерживать против ее воли.

Впоследствии злоумышленник, заведомо зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, угрожая убийством и применяя насилие к потерпевшей, совершил половое сношение против ее воли и желания, что повлекло заражение последней указанной инфекцией.

После того, как мужчина уснул, женщине удалось сообщить родственникам о своем похищении, а также описать место, где она находится, в связи с чем они незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Вечером следующего дня сотрудникам полиции удалось установить квартиру, в которой находилась потерпевшая, и освободить ее.

Сообщается, что в ходе следствия злоумышленник категорически отрицал свою причастность к содеянному, вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. Несмотря на это, собранная следствием доказательственная база, подтверждающая виновность 34-летнего мужчина в данных преступлениях, оказалась достаточной для вынесения судом обвинительного приговора.

Фото http://chaiknet.ru