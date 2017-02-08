Пятнадцать электричек меняют расписание

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с этого дня по новому времени будут курсировать следующие электрички:- № 6161 сообщением Саратов-1 – Ртищево-1 (ежедневно): отправление со ст. Саратов-1 в 07:52, прибытие на ст. Ртищево-1 в 11:00;- № 6061 сообщением Ртищево-1 – Балашов-1 (суббота, воскресенье): отправление со ст. Ртищево-1 в 11:20 прибытие на ст. Балашов-1 в 12:56;- № 6062 сообщением Балашов-1 – Ртищево – 1 (суббота, воскресенье) отправление со ст. Балашов-1 в 13:16 прибытие на ст. Ртищево-1 в 14:56;- № 6162 сообщением Ртищево-1 – Саратов-1 (ежедневно): отправление со ст. Ртищево-1 в 15:16, прибытие на ст. Саратов-1 в 18:39;- № 6163 сообщением Саратов-1 – Ртищево-1 (ежедневно): отправление со ст. Саратов-1 в 16:55, прибытие на ст. Ртищево-1 в 19:50;- № 6063 сообщением Ртищево-1 – Балашов-1 (ежедневно): отправление со ст. Ртищево-1 в 20:30, прибытие на ст. Балашов-1 в 22:19;- № 6624 сообщением Балашов-1 – Ртищево-1 (вторник, среда, четверг): отправление со ст. Балашов-1 в 04:04, прибытие на ст. Ртищево-1 в 06:32;- № 6626 сообщением Балашов-1 – Ртищево-1 (пятница): отправление со ст. Балашов-1 в 17:50, прибытие на ст. Ртищево-1 в 20:18;- № 6627 сообщением Ртищево-1 – Балашов-1 (понедельник): отправление со ст. Ртищево-1 в 04:35, прибытие на ст. Балашов-1 в 06:55;- № 6118 сообщением Тарханы – Анисовка (ежедневно): отправление со ст. Тарханы в 15:35, прибытие на ст. Анисовка в 18:27.С 15 февраля изменяется расписание пригородных поездов:- № 6064 сообщением Балашов-1– Ртищево – 1 (ежедневно): отправление со ст. Балашов-1 в 01:30, прибытие на ст. Ртищево-1 в 03:12;- № 6164 сообщением Ртищево-1 – Саратов-1 (ежедневно): отправление со ст. Ртищево-1 в 03:38, прибытие на ст. Саратов-1 в 06:47.С 14 по 17 февраля изменяется расписание следующих электричек:- № 6316 сообщением Тарханы – Карамыш (ежедневно): отправление со ст. Тарханы в 15:24, прибытие на ст. Карамыш в 19:31;- № 6321 сообщением Примыкание – Аткарск (ежедневно): отправление со ст. Примыкание в 16:49, прибытие на ст. Аткарск в 19:13;- № 6325 сообщением Карамыш – Тарханы (ежедневно): отправление со ст. Карамыш в 15:13, прибытие на ст. Тарханы в 19:18;- № 6483 сообщением Анисовка – Аткарск (ежедневно): отправление со ст. Анисовка в 16:35, прибытие на ст. Аткарск в 19:41.Фото http://news-r.ru