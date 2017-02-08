В Саратове состоится «Селфи с телефоном доверия»
На сайте детского телефона доверия 8-800-2000-122 telefon-doveria.ru в рамках конкурса селфи, который проводится с 12 декабря 2016 года по 12 февраля 2017 года, стартовало голосование за лучшую фотографию.
С помощью кнопки «Мне нравится» можно выбрать лучшую фотографию и помочь ее автору выиграть фотоаппарат.
Как отмечают организаторы конкурса, чтобы успеть стать участником конкурса, следует сделать фото всей семьи, друзей или просто самого себя, разместив в кадре номер телефона 8-800-2000-122. Цифры номера можно нарисовать на плакате, вытоптать на снегу или изготовить из подручных средств. Креативный подход поможет собрать больше лайков у голосующих. Фото надо выложить в одну из социальных сетей (Вконтакте, Instagram, Twitter или Одноклассники) с хэштегом #селфистелефономдоверия. Новые работы будут оперативно загружаться на страницу конкурса на сайте telefon-doveria.ru. Голосование продлится до 19 февраля 2017 года.