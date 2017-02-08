8 Февраля 2017 14:35 СРЕДА
Новости
12:53 | 08 февраля
Учащиеся 1-4 классов снова останутся дома
12:00 | 08 февраля
В Саратове насильник заразил свою жертву ВИЧ
11:13 | 08 февраля
Пятнадцать электричек меняют расписание
10:20 | 08 февраля
При пожаре в Саратове погиб мужчина
09:25 | 08 февраля
В Саратове состоится «Селфи с телефоном доверия»
08:15 | 08 февраля
В Саратове пройдет акция «Дарите книги с любовью»
16:50 | 07 февраля
В Балакове прошел «урок здоровья»
16:04 | 07 февраля
В убийстве жителя Шихан подозревают его родного дядю
15:15 | 07 февраля
В Федеровском районе ликвидирован очаг АЧС
14:31 | 07 февраля
Пушкинка приглашает в "Большое экологическое путешествие-2017"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове состоится «Селфи с телефоном доверия»

Новости


На сайте детского телефона доверия 8-800-2000-122 telefon-doveria.ru в рамках конкурса селфи, который проводится с 12 декабря 2016 года по 12 февраля 2017 года, стартовало голосование за лучшую фотографию.

С помощью кнопки «Мне нравится» можно выбрать лучшую фотографию и помочь ее автору выиграть фотоаппарат.

Как отмечают организаторы конкурса, чтобы успеть стать участником конкурса, следует сделать фото всей семьи, друзей или просто самого себя, разместив в кадре номер телефона 8-800-2000-122. Цифры номера можно нарисовать на плакате, вытоптать на снегу или изготовить из подручных средств. Креативный подход поможет собрать больше лайков у голосующих. Фото надо выложить в одну из социальных сетей (Вконтакте, Instagram, Twitter или Одноклассники) с хэштегом #селфистелефономдоверия. Новые работы будут оперативно загружаться на страницу конкурса на сайте telefon-doveria.ru. Голосование продлится до 19 февраля 2017 года.