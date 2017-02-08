В Саратове пройдет акция «Дарите книги с любовью»

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Акция проводится по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается ежегодно 14 февраля в более чем 30 странах мира, включая Россию.По словам организаторов, цель акции - дарить книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь. Организаторы стремятся объединить как можно больше неравнодушных людей вокруг книги и чтения, превратить акцию в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения, возродить в обществе традицию - книгодарения.Желающие принять участие в акции могут оставить свои книги в дар в любой из муниципальных библиотек города Саратова, где в рамках акции будут организованы сборы книг, состоятся литературные конкурсы, викторины, другие интересные мероприятия.Подаренные книги будут переданы в библиотеки, детские сады, интернаты, социально-реабилитационные центры и другие учреждения, где в них особенно нуждаются.Фото http://chaiknet.ru