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В Саратове пройдет акция «Дарите книги с любовью»

Новости
В Саратове пройдет акция «Дарите книги с любовью»


Централизованная библиотечная система города приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.

Акция проводится по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается ежегодно 14 февраля в более чем 30 странах мира, включая Россию.

По словам организаторов, цель акции - дарить книги детям, тем самым искренне и красноречиво выражая им свою любовь. Организаторы стремятся объединить как можно больше неравнодушных людей вокруг книги и чтения, превратить акцию в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения, возродить в обществе традицию - книгодарения.

Желающие принять участие в акции могут оставить свои книги в дар в любой из муниципальных библиотек города Саратова, где в рамках акции будут организованы сборы книг, состоятся литературные конкурсы, викторины, другие интересные мероприятия.

Подаренные книги будут переданы в библиотеки, детские сады, интернаты, социально-реабилитационные центры и другие учреждения, где в них особенно нуждаются.

Фото http://chaiknet.ru