В Балакове прошел «урок здоровья»

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По информации регионального минздрава, одной из форм взаимодействия с молодежной аудиторией являются «уроки здоровья», призванные привлечь подростков к ответственному отношению к собственному здоровью. Один из них провела специалист областного центра медицинской профилактики Зинаида Басова для студентов I курса Поволжского колледжа технологий и менеджмента города Балаково. Его темой стало «Влияние курения на организм человека».Студенты узнали о пагубном воздействии табака на организм человека, особенно в молодом возрасте. Медик рассказала, как часто у курящих возникает заболевание – рак легкого, какие органы еще могут быть поражены, влияет ли курение на будущее потомство.В конце мероприятия специалисты Центра раздали листовки и буклеты «Берегите легкие», «Мифы и реальность о курении», «Тяжелая проблема «легких» наркотиков», «Здорово жить здорово!».В центре медицинской профилактики пообещали, что проведение профилактических мероприятий будет продолжено.