В убийстве жителя Шихан подозревают его родного дядю
Предполагаемый убийца задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, тело погибшего было обнаружено 5 февраля в его квартире на улице Молодежной в Шиханах. Судмедэкспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения грудной клетки и большой кровопотери.
Как выяснили следователи, в день трагедии потерпевший вместе с 62-летним дядей распивал в его доме спиртное. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, причиной которого стало предложение племянника продолжить застолье. В ходе ссоры старший родственник выхватил нож и ударил им собутыльника. Тот смог дойти до своего дома, где вскоре умер.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.
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