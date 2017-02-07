В Федеровском районе ликвидирован очаг АЧС

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Несмотря на то, что мероприятия по ликвидации очага заболевания полностью завершены, по закону в районе продолжает действовать ряд ограничений. Они включают в себя запрет в течение шести последующих месяцев на вывоз свиней и свиноводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку, на реализацию и закупку свиней у населения. На год здесь также запрещено содержание свинопоголовья в животноводческих хозяйствах, разведение дикого кабана и его ввоз в охотничьи угодья.- Контроль ситуации по африканской чуме в Федоровском районе будет осуществляться путем проведения лабораторных исследований на наличие вируса в крови свиней, - сообщили в управлении ветеринарии правительства области.Фото http://moygrad.kiev.ua