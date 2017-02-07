Политолог считает, что в Приморье могут уволить губернатора

просмотров: 84

Известный политолог мотивировал свое мнение тем фактом, что в последнее время в Приморье наблюдается значительный рост протестных настроений в обществе в отношении г-на Миклушевского. Не стоит забывать и о не совсем удачных выборах в Госдуму.Намерения «Ленты.ру» побеседовать с Константином Калачевым были продиктованы понедельничным заявлением Виктора Басаргина, в котором он сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой досрочно снять с него полномочия губернатора Пермского края. СМИ затем распространили список потенциальных отставников среди региональных глав. Фамилии Миклушевского в нем не было, но Константин Калачев уверен, что это серьезный кандидат на отставку.