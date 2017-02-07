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Политолог считает, что в Приморье могут уволить губернатора
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Политолог считает, что в Приморье могут уволить губернатора

Новости


Как информирует новостной ресурс «Лента.ру», губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рискует своим постом. Об этом в эксклюзивном интервью изданию поведал глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Известный политолог мотивировал свое мнение тем фактом, что в последнее время в Приморье наблюдается значительный рост протестных настроений в обществе в отношении г-на Миклушевского. Не стоит забывать и о не совсем удачных выборах в Госдуму.

Намерения «Ленты.ру» побеседовать с Константином Калачевым были продиктованы понедельничным заявлением Виктора Басаргина, в котором он сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой досрочно снять с него полномочия губернатора Пермского края. СМИ затем распространили список потенциальных отставников среди региональных глав. Фамилии Миклушевского в нем не было, но Константин Калачев уверен, что это серьезный кандидат на отставку.