Пушкинка приглашает в "Большое экологическое путешествие-2017"

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Здесь также можно познакомиться с тематическими книжными выставками по экологии, подобрать литературу к рефератам и урокам. Экологический центр приглашает на цикл встреч и информационно-познавательных часов в рамках программы «Большое экологическое путешествие – 2017».Отдел справочно-библиографической и выставочной работы представил вниманию посетителей библиотеки книжную выставку «Заповедными тропами», посвященную самым известным заповедникам мира, России и нашей Саратовской области. Здесь вы можете познакомиться, как с энциклопедическими изданиями «Заповедники мира», «Энциклопедия заповедных мест мира», так и с популярными журналами, где представлены статьи об особо охраняемых территориях. Отдельный раздел выставки посвящен природе Саратовской области и национальному парку «Хвалынский».На галерее 2-го этажа библиотеки работает выставка фоторабот Виталия Кошкина «Хвалынские холмы» в рамках проекта «Вернисаж в библиотеке». Виталий Кошкин - один из самых известных в нашей области фотографов-анималистов.Большую часть свободного времени он занимается фотографированием объектов живой природы, которое часто называют фотоохотой. Виталий Александрович сотрудничает с журналами «Охотник», «Охота и охотничье хозяйство» и детским журналом «Муравейник», является автором фотоальбомов «Национальный парк «Хвалынский», «Белая земля», «Природный парк «Кумысная поляна» и другие. Его снимки наполнены светом и любовью к родной природе.Будучи не только фотографом, председатель правления экологического клуба «Хвалынские холмы», Виталий Кошкин выпускает серию фотоальбомов о саратовской фауне и флоре «Пока они живы – у нас есть будущее!», которые посвящает своим внукам. В своих работах он старается показать удивительную природу Саратовской области, открыть своим землякам и всему миру: прекрасное рядом! Благодаря фотографиям Виталия Кошкина, мы прямо в библиотеке можем совершить виртуальное путешествие в мир национального парка «Хвалынский».Особое внимание привлекут книги о природе, представленные в холле 2-го этажа на выставке «Чтение для сердца и разума»: Из коллекции детских книг редкого фонда библиотеки. В отдельной витрине представлены природоведческие книги, изданные в начале XX века. Это: Кайгородов Д.Н. «Из родной природы: Хрестоматия для чтения в школе и семье» издательства А. Суворина (СПб, 1905 г.); Чеглок А. «Звери Центральной и Южной Африки: Десять рассказов» и Чеглок А. «Птицы Африки: Десять рассказов» издательства И. Кнебель (Москва, 1914 г., 1915 г.) и другие. Все эти книги – из фондов детской библиотеки Саратовского коммерческого собрания – прародительницы «Пушкинки». Издания и сегодня бережно сохраняются в нашей библиотеке.