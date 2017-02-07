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Заведующая детским садом в Марксовском районе признана виновной в мошенничестве и служебных подлогах

Новости / ЧП
Заведующая детским садом в Марксовском районе признана виновной в мошенничестве и служебных подлогах

Собранные Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заведующей одним из детских садов района 46-летней Елене Скориковой, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

Она признана виновной в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и двух эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в январе 2016 года Скорикова, являясь заведующей одним из детских садов Марксовского района, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, оформила подложные документы о приеме сотрудника на работу в детский сад. После этого злоумышленница получала денежные средства в виде заработной платы и иных выплат без фактического исполнения наемным работником своих служебных обязанностей. В результате преступных действий ею похищено свыше 7,5 тысяч рублей.

Кроме того, летом 2016 года Скорикова оформила подложные документы о возложении обязанностей по выполнению работы на лицо, которое в дошкольном учреждении их фактически не исполняло. После этого аналогичным образом злоумышленница незаконно получала денежные средства в виде заработной платы и иных выплат в общей сумме свыше 7,5 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия Скорикова признала вину в инкриминируемых ей деяниях, причиненный ущерб возместила в полном объеме. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на ее имущество по ходатайству следователя территориального подразделения СК наложен арест на сумму 135 тысяч рублей.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом 15 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.