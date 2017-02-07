Музей Федина продолжает культурно-просветительский проект «Литературные портреты».

просмотров: 89

10 февраля в 17.00 состоится творческий вечер поэта и прозаика Алексея Солодова.Одна из центральных тем в его литературном творчестве – это тема памяти. У Алексея это не просто жизненная необходимость, а почти исступленная потребность «без памяти в память нырять». На этой границе двух миров возникает внутреннее душевное напряжение, особая острота и подлинность чувства, пристальное внимание к деталям.Способность увидеть в самых обыденных явлениях необычное, лаконичность и точность образа, простота и ясность языка роднит его поэзию с акмеистами.Приглашаем всех желающих на творческую встречу с Алексеем Солодовым. В завершение вечера автор ответит на вопросы слушателей.