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МЧС рекомендует быть предельно осторожными в морозы

Новости


МЧС рекомендует быть предельно осторожными в морозы.

По данным областного гидрометцентра, в период с 7 по 9 февраля 2017 года местами по Саратовской области и в Саратове ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

В ночные часы сегодня и завтра в большинстве районов Саратовской области минимальная температура воздуха ожидается -25...-32 градусов, в Саратове -25 градусов.

Специалисты Саратовского МЧС рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи:

- Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости. Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям;

- При обогреве дома соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте перегруза электросети, использования электрообогревателей кустарного производства и перекала печи. Берегите тепло в ваших домах!

- Будьте внимательны и осторожны на дорогах. По возможности откажитесь от дальних поездок! Если поездка на личном автомобиле крайне необходима:

– подготовьте автомобиль к эксплуатации при низких температурах;

– при управлении держите безопасную дистанцию, избегайте резкого маневрирования;

– скоростной режим выбирайте с учетом погодных условий;

– воспользуйтесь рекомендациям ГИБДД и МЧС, которые могут появиться в средствах массовой информации;

– если Вы собираетесь в длительную поездку, возьмите с собой теплые вещи, питье и еду.