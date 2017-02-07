МЧС рекомендует быть предельно осторожными в морозы
МЧС рекомендует быть предельно осторожными в морозы.
По данным областного гидрометцентра, в период с 7 по 9 февраля 2017 года местами по Саратовской области и в Саратове ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
В ночные часы сегодня и завтра в большинстве районов Саратовской области минимальная температура воздуха ожидается -25...-32 градусов, в Саратове -25 градусов.
Специалисты Саратовского МЧС рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи:
- Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости. Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям;
- При обогреве дома соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте перегруза электросети, использования электрообогревателей кустарного производства и перекала печи. Берегите тепло в ваших домах!
- Будьте внимательны и осторожны на дорогах. По возможности откажитесь от дальних поездок! Если поездка на личном автомобиле крайне необходима:
– подготовьте автомобиль к эксплуатации при низких температурах;
– при управлении держите безопасную дистанцию, избегайте резкого маневрирования;
– скоростной режим выбирайте с учетом погодных условий;
– воспользуйтесь рекомендациям ГИБДД и МЧС, которые могут появиться в средствах массовой информации;
– если Вы собираетесь в длительную поездку, возьмите с собой теплые вещи, питье и еду.